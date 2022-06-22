Две фуры столкнулись на Воробьевском шоссе

На Воробьевском шоссе столкнулись две фуры. Видео аварии прислали телезрители.

Пострадавших в ДТП нет. Однако из-за аварии движение на шоссе затруднено. Для проезда перекрыты почти все полосы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.