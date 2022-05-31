"Московский патруль": конная полиция

Конная полиция патрулирует места, где на машине или мотоцикле передвигаться запрещено, а пешком всю территорию невозможно обойти.

Именно кавалеристы сдерживали людей, когда в Москве встречали Юрия Гагарина.

Когда был сформирован этот элитный дивизион и какие изменения претерпел? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.