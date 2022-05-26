Эксперт дал советы по выбору лагеря для ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель "Партизанского лагеря" в Коломне Борис Носов дал советы по выбору лагеря для ребенка в период летних каникул. Об этом сообщает "Радио 1".

"В первую очередь у лагеря должно быть санитарное заключение. Нужно смотреть, как организована охрана лагеря. Потому что должна быть охрана лагеря и паспорт безопасности объекта", – рассказал эксперт.

Он отметил, что все эти вопросы можно уточнить при покупке путевки либо напрямую обратиться к руководству лагеря.

Носов рассказал, что в некоторых учреждениях для летнего отдыха детям запрещено пользоваться телефонами и другими электронными устройствами.

"В нашем лагере телефоны запрещены. Прямой связи у родителей с детьми нет, но если родители переживают, они могут позвонить в лагерь и поговорить с начальником или его замом. Дети могут написать письмо своим родным", – сказал Носов.

Эксперт добавил, что в лагерях для детей всегда работают медицинские сотрудники, фельдшер или врач, в зависимости от количества детей.

Ранее сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко предложила ускорить работу по созданию новых учреждений для летнего отдыха детей. Она отметила, что вместо разработки проектно-сметной документации в 2023 году нужно запускать строительство палаточных и быстровозводимых лагерей по типовым проектам, а также кемпингов.

Благодаря этому уже следующим летом могут появиться дополнительные объекты, что позволит запустить программы доступного детского отдыха в новых форматах.

