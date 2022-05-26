"Московский патруль": автомобилисты стали серьезнее относиться к правилам перевозки детей

Столичные автомобилисты стали серьезнее относиться к правилам перевозки детей. Так, почти все используют специальные кресла и ремни безопасности.

Однако, как убедились сотрудники ГИБДД, есть и негативные примеры. Уточняется, что перед началом школьных каникул они устраивают дополнительные рейды на дорогах и проводят встречи с детьми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.