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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет от Киева принятия ее требований, передает ТАСС.

"Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто – реальной ситуации, которая существует", – заявил представитель Кремля.

Ранее экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер призвал украинские власти пойти на уступки в переговорах с Москвой. По его словам, дальнейший рост напряженности в регионе приведет к еще более сложным последствиям.

С таким же предложением выступил бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Он подчеркнул, что в настоящий момент необходимо как можно скорее достичь мира.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.