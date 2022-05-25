В МИД сообщили, что Россия не получала план Италии по урегулированию на Украине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве не получали план Италии по урегулированию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вы не поверите, но эта инициатива, некий план нам не был передан. Невозможно поверить, но это действительно так", – подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что все данные о плане, который министр иностранных дел Италии якобы направил в ООН, Москва получила из СМИ.

По словам официального представителя МИД РФ, размещенные журналистами детали плана "оторваны от реальности" и их невозможно воспринимать всерьез.

Ранее газета la Repubblica сообщила, что министр иностранных дел Италии представил в ООН план мирного разрешения конфликта на Украине. Договор предполагает прекращение огня, нейтралитет Украины и некоторые другие параметры.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.