Кадыров сообщил, что российские военные зашли в Лисичанск

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Российские военные зашли в Лисичанск и почти зашли в Северодонецк, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В Луганске и Донецке проводят очень хорошие специальные мероприятия, там участвуют очень подготовленные бойцы Минобороны, Росгвардии и ополчения", – сообщил Кадыров в видеообращении, размещенном в телеграм-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские вооруженные силы тремя высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

