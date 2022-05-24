Четыре сапера пострадали при обследовании "Азовстали"

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Четыре сапера пострадали при обследовании открытой территории "Азовстали" на наличие взрывоопасных предметов. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС ДНР.

Взрыв опасного предмета произошел при обследовании территории завода в понедельник, 23 мая.

По данным министерства, состояние двух саперов оценивается как удовлетворительное. Их доставили в медицинское учреждение. Известно, что один сотрудник находится в стабильно тяжелом состоянии после операции, а последний получает амбулаторное лечение.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении завода "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков 20 мая. По словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, 20 мая сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Под контроль ВС РФ также перешли подземные сооружения предприятия, где укрывались военнослужащие.

Позже российские саперы приступили к разминированию "Азовстали". Сотрудники обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы, представляющее опасность вооружение, мины и минные ловушки, размещенные по периметру завода и в зданиях на его территории. За двое суток российские военные уничтожили более 100 взрывоопасных предметов.

