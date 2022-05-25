Украинские боевики разместили тяжелое вооружение в медучреждениях четырех городов – МО РФ

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Украинские боевики разместили большое количество бронетехники и артиллерии на территории поликлиники № 3 (улица Василия Стуса) в Краматорске, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Также бронетехника и огневые позиции артиллерии были размещены на территориях Лисичанской горбольницы № 1, противотуберкулезного диспансера и центральной горбольницы Славянска.

"В Одессе в здании онкологического диспансера (улица Неждановой) подразделениями ВСУ оборудован опорный пункт. Всех пациентов, в том числе тяжелобольных, выгнали из лечебного учреждения", – рассказал Мизинцев.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами морского и воздушного базирования производственные цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье. Как уточнили в Минобороны, завод выпускал двигатели для украинской авиации и беспилотников.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

