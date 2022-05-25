Украинские боевики разместили тяжелое вооружение в медучреждениях четырех городов – МО РФ

Фото: AP Photo/Mstyslav Chernov
Украинские боевики разместили большое количество бронетехники и артиллерии на территории поликлиники № 3 (улица Василия Стуса) в Краматорске, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Также бронетехника и огневые позиции артиллерии были размещены на территориях Лисичанской горбольницы № 1, противотуберкулезного диспансера и центральной горбольницы Славянска.
"В Одессе в здании онкологического диспансера (улица Неждановой) подразделениями ВСУ оборудован опорный пункт. Всех пациентов, в том числе тяжелобольных, выгнали из лечебного учреждения", – рассказал Мизинцев.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами морского и воздушного базирования производственные цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье. Как уточнили в Минобороны, завод выпускал двигатели для украинской авиации и беспилотников.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: