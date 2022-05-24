"Московский патруль": юрист-стажер выманил у пенсионерки несколько млн руб

Юрист-стажер выманил у московской пенсионерки несколько миллионов рублей. Вероятного мошенника задержали полицейские.

Уточняется, что женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником фирмы, которая раньше уже предоставляла ей правовые услуги. Злоумышленник убедил ее воспользоваться новым предложением. Пенсионерка встретилась с мошенником возле банка и передала ему почти 3 миллиона рублей. Выяснилось, что мужчина действительно трудился в юридической конторе и проходил там стажировку.



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