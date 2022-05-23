"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойных нападениях. По данным МВД, он несколько раз устраивал налеты на продуктовый магазин.

Отмечается, что он действовал не один. Второго предполагаемого сообщника правоохранители задержали на улице по дороге из супермаркета.

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