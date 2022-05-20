"Московский патруль": в Москве ликвидировали фирму лжеюристов, обманывавших пенсионеров

В Москве полицейские ликвидировали фирму-ловушку, которая под видом оказания юридических услуг, похищала деньги у пенсионеров. Обманщики обещали пожилым людям всевозможные выплаты, однако в итоге только забирали у них деньги.

Суммарный ущерб от их деятельности составил 3,5 миллиона рублей. Всего они причастны к 70 фактам противоправной деятельности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

