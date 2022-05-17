Мощная песчаная буря накрыла Иран

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Несколько регионов Ирана накрыла мощная песчаная буря. За помощью медиков обратились более 5 тысяч человек. Аэропорты на время остановили работу. Видимость не позволяет самолетам садиться и взлетать. Министерства здравоохранения и электроэнергетики страны объявили режим ЧС. Это уже восьмая пыльная буря с апреля. Причинами эксперты называют засуху и деградацию почвы.
Глава МВД Латвии подала в отставку из-за скандала с празднованием Дня Победы. Марию Голубеву раскритиковали из-за того, что она допустила скопление людей у памятника советским воинам в Риге 9 и 10 мая. При этом местная Дума проголосовала за снос монумента, сама Голубева также выступала за демонтаж. Она заявила, что скульптура вносит раздор. Мемориал оградили, но при этом в День Победы к нему пришли десятки человек. В итоге полиция завела три уголовных и 20 административных дел против тех, кто собрался у памятника. На фоне всех этих событий доступ к мемориалу закрыли до 31 августа.
Более 70 человек пострадали во время массовых беспорядков в Иерусалиме. Такие данные приводит гуманитарная организация "Красный полумесяц". Погромы начались после похорон палестинца, который умер в ходе предыдущих столкновений с полицией. Траурная процессия переросла в хаос – сотни человек начали жечь петарды и забрасывать силовиков камнями. Беспорядки продолжались несколько часов, в том числе и на кладбище. В итоге полиция разогнала толпу резиновыми дубинками. Палестинские СМИ сообщают, что более 50 человек были задержаны.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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