В Москве задержали приезжую, укравшую оставленную без присмотра детскую коляску

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве полицейские задержали 20-летнюю приезжую, которая украла во дворе жилого дома в Перове детскую коляску. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

"На детской площадке на улице Лазо женщина, погуляв с внуком, оставила без присмотра детскую коляску и зашла домой. Спустя некоторое время, выглянув в окно, она не увидела ее на оставленном месте и сообщила в полицию. В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что девушка, заметив пустую коляску, посадила туда своего ребенка, после чего скрылась. В настоящий момент коляску уже вернули законной владелице. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", с подозреваемой взяли подписку о невыезде.

Ранее в Москве задержали приезжего мужчину за кражу у пассажира метро мобильного телефона стоимостью 50 тысяч рублей и кошелька с банковскими картами. Последний забыл указанные вещи, выходя из вагона. Их обнаружил подозреваемый. Присвоив себе телефон и кошелек, он скрылся.

