Миллионер из Украины попал под суд в Вене за угрозу ножом подростку из-за 5 евро – СМИ

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
В Вене суд вынес обвинительный приговор беженцу-миллионеру из Украины, который угрожал подростку ножом из-за 5 евро. Об этом сообщает австрийское агентство APA.
Уточняется, что инцидент произошел 12 марта. У 38-летнего мужчины с миллионными активами не оказалось мелочи для оплаты парковки. Тогда он заставил 17-летнего юношу заплатить за него.
Украинца признали виновным в вымогательстве и приговорили к девяти месяцам заключения, восемь их них – условно. Решение суда окончательное.
По информации агентства, украинский миллионер бежал в Вену с женой и двумя детьми. Мужчине разрешили покинуть страну из-за того, что он не был пригоден для военной службы. Отмечается, что семья неделю жила в машине, а затем нашла себе убежище в квартире в центре австрийской столицы.
Также известно, что за день до инцидента с ножом у мужчины и его супруги украли из квартиры сумку с 30 тысячами долларов.
Ранее сообщалось, что украинские олигархи и бизнесмены начали покидать страну чартерными рейсами. Так, по информации СМИ, депутат Верховной рады, миллионер Игорь Абрамович заказал частный борт на 50 человек, на котором планировал вывезти в Вену родственников однопартийцев и бизнес-партнеров.
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