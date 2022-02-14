Украинские олигархи и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами – СМИ

Фото: depositphotos/Chalabala

Украинские олигархи и бизнесмены начали покидать страну чартерными рейсами. Об этом информирует издание "Украинская правда".

"Только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов", – утверждается в материале.

По данным СМИ, за прошедшие сутки из Украины вылетели, в частности, самолеты с Ринатом Ахметовым и Борисом Колесниковым на борту.

Кроме того, депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока – За жизнь", миллионер Игорь Абрамович заказал частный борт на 50 человек. Как утверждают источники издания, на указанном рейсе планируется вывезти в Вену родственников однопартийцев и бизнес-партнеров Абрамовича.

В статье добавляется, что ранее Украину покинули не менее восьми бизнесменов и депутатов.

Ранее министерство иностранных дел Литвы посоветовало гражданам не ездить на Украину. Там указали, что подобная рекомендация вызвана вероятностью перебоев в авиасообщении.

До этого СМИ сообщили, что дипломаты и сотрудники российских консульств начали покидать территорию Украины. Утверждалось, что российские власти приняли данное решение в связи с официально объявленной рядом западных стран эвакуацией.

Позднее Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся к эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве в связи с угрозой российского военного вторжения. По их данным, Вашингтон объявит об эвакуации своих дипломатов с территории Украины в субботу, 12 февраля.

В свою очередь, министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало соотечественникам не совершать поездок на Украину, а британским работникам покинуть страну коммерческим транспортом.

С таким же призывом к своим соотечественникам обратился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что власти готовы оказать финансовую и логистическую помощь для эвакуации. Американцам нужно лишь обратиться в посольство.