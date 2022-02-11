МИД Японии призвал соотечественников покинуть Украину

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Министерство иностранных дел Японии повысило уровень угрозы нахождения на территории Украины до максимального – четвертого – и призвало соотечественников немедленно уехать из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Японии.

Как уточняется, четвертый уровень опасности, по классификации МИД Японии, содержит призыв немедленно покинуть территорию страны и отказаться от любых поездок туда.

Данное решение в японском МИД объяснили продолжающимся ростом напряженности на границе России и Украины. Отмечается, что неясно, как дальше будет развиваться ситуация.

"Многие страны также уже рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, это может привести к тому, что покинуть территорию страны коммерческими авиалиниями станет крайне сложно из-за нехватки билетов", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Японии.

Ранее в Госдепе США призвали американцев немедленно уезжать из Украины. Для этого в ведомстве попросили людей использовать коммерческие или иные доступные варианты транспорта.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина полным ходом готовится к войне с целью уничтожить народные республики и втянуть в это Россию.

Он отметил, что на украинской территории наблюдается переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов из США, Великобритании и Канады.

В свою очередь, украинский военный эксперт Валентин Бадрак предложил ударить ракетами по российским военным заводам. По его словам, ВСУ владеет нужной технологией, но сбросить снаряды получится только с самолета.

