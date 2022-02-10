На Украине предложили ударить ракетами по военным заводам России

Фото: depositphotos/barselona_dreams

Украинский военный эксперт Валентин Бадрак предложил ударить ракетами по российским военным заводам. Об этом он заявил в эфире телеканала "Апостроф".

По словам Бадрака, с помощью 100–150 ракет дальностью 1,5 километра Украина сможет уничтожить завод по производству ракет, расположенный в 70 километрах от границы России. По его словам, ВСУ владеет нужной технологией, но сбросить снаряды получится только с самолета.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина полным ходом готовится к войне с целью уничтожить народные республики и втянуть в это Россию.

Он отметил, что на украинской территории наблюдается переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов из США, Великобритании и Канады. Также, по словам Нарышкина, на Украину прибыли западные журналисты для создания фейковых материалов наподобие "белых касок" в Сирии.

