В Госдепе призвали американцев немедленно покинуть Украину

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Гражданам США необходимо немедленно покинуть Украину, заявили в американском Госдепартаменте. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Гражданам США не следует ездить на Украину. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас", – сообщили в Госдепе.

Для выезда с территории Украины американцев попросили использовать коммерческие или иные доступные варианты транспорта.

В предупреждении добавляется, что США не получат возможности эвакуировать своих граждан в случае, если в регионе начнутся военные действия.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина полным ходом готовится к войне с целью уничтожить народные республики и втянуть в это Россию.

Он отметил, что на украинской территории наблюдается переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов из США, Великобритании и Канады. Также, по словам Нарышкина, на Украину прибыли западные журналисты для создания фейковых материалов наподобие "белых касок" в Сирии.