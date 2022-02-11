Власти Британии и США призвали соотечественников покинуть Украину

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Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало соотечественникам не совершать поездок на Украину, а британским работникам покинуть страну коммерческим транспортом. Об этом сообщает ТАСС.

С таким же призывом к своим соотечественникам обратился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что власти готовы оказать финансовую и логистическую помощь для эвакуации. Американцам нужно лишь обратиться в посольство.

"Любой американец на Украине должен покинуть страну как можно скорее в течение следующих 24–48 часов. Мы не знаем точно, что должно произойти, но угроза достаточно высока", – заявил Салливан, добавив, что в случае нападения России людей эвакуировать не получится.

Ранее министерство иностранных дел Японии повысило уровень угрозы нахождения на территории Украины до максимального – четвертого – и призвало соотечественников немедленно уехать из страны. Данное решение в ведомстве объяснили ростом напряженности на границе РФ и Украины.

