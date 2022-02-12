США готовятся к эвакуации сотрудников посольства на Украине – СМИ

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США готовятся к эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве в связи с угрозой российского военного вторжения в страну. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По их данным, Вашингтон объявит об эвакуации своих дипломатов с территории Украины в субботу, 12 февраля.

Официального подтверждения данной информации от государственных ведомств США нет.

Ранее министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало соотечественникам не совершать поездок на Украину, а британским работникам покинуть страну коммерческим транспортом.

С таким же призывом к своим соотечественникам обратился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что власти готовы оказать финансовую и логистическую помощь для эвакуации. Американцам нужно лишь обратиться в посольство.