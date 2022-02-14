В МИД Литвы рекомендовали гражданам избегать посещения Украины

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Министерство иностранных дел Литвы рекомендовало гражданам не ездить на Украину. Такая информация приводится на официальном сайте ведомства.

В МИД Литвы указали, что подобная рекомендация вызвана вероятностью перебоев в авиасообщении.

"Кроме того, Литва рекомендует в настоящее время не ездить в Белоруссию", – добавляется в материале.

Ранее СМИ сообщили, что дипломаты и сотрудники российских консульств начали покидать территорию Украины. Утверждалось, что российские власти приняли данное решение в связи с официально объявленной рядом западных стран эвакуацией.

Позднее Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся к эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве в связи с угрозой российского военного вторжения. По их данным, Вашингтон объявит об эвакуации своих дипломатов с территории Украины в субботу, 12 февраля.

До этого министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало соотечественникам не совершать поездок на Украину, а британским работникам покинуть страну коммерческим транспортом.

С таким же призывом к своим соотечественникам обратился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что власти готовы оказать финансовую и логистическую помощь для эвакуации. Американцам нужно лишь обратиться в посольство.