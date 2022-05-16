Мимикрирующий под "Почту России" фишинговый сайт выявили в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Infosecurity выявили в Сети ресурс, маскирующийся под "Почту России", сообщает "Газета.ру".

"В случае с сайтом, мимикрирующим под "Почту России", все предельно просто и лаконично: введите имя, фамилию, номер карты и код из СМС", – отметил руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско.

Уточняется, что данный ресурс с логотипом "Почты России" предлагает вернуть деньги за отправленную посылку.

В настоящее время идут работы по блокировке сайта, добавил Вураско.

По данным эксперта, было обнаружено свыше 40 фишинговых доменов со словом "почта". Такие сайты крадут и используют платежные данные жителей РФ для вывода денег с их счетов.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что в Сети увеличилось число фальшивых онлайн-магазинов по продаже якобы дефицитных товаров.

Замглавы Сбербанка объяснил, что злоумышленники копируют дизайн оригинальных онлайн-магазинов, а также занимаются активным продвижением своих страниц через сайты, которым пользователи уже доверяют.