Мимикрирующий под "Почту России" фишинговый сайт выявили в Сети

14:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты Infosecurity выявили в Сети ресурс, маскирующийся под "Почту России", сообщает "Газета.ру".
"В случае с сайтом, мимикрирующим под "Почту России", все предельно просто и лаконично: введите имя, фамилию, номер карты и код из СМС", – отметил руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско.
Уточняется, что данный ресурс с логотипом "Почты России" предлагает вернуть деньги за отправленную посылку.
В настоящее время идут работы по блокировке сайта, добавил Вураско.
По данным эксперта, было обнаружено свыше 40 фишинговых доменов со словом "почта". Такие сайты крадут и используют платежные данные жителей РФ для вывода денег с их счетов.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что в Сети увеличилось число фальшивых онлайн-магазинов по продаже якобы дефицитных товаров.
Замглавы Сбербанка объяснил, что злоумышленники копируют дизайн оригинальных онлайн-магазинов, а также занимаются активным продвижением своих страниц через сайты, которым пользователи уже доверяют.
В ЦБ РФ предложили ввести процедуру возврата денег, переведенных мошенникам
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