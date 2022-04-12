В Минцифры заявили о разработке антифишинговой системы

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России начало разработку антифишинговой системы с большим набором опций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве уточнили, что речь идет об обширном числе опций, в том числе о поиске фишинговых сайтов и возможности автоматизированной обработки информации подсистемы личных кабинетов по обмену данными о таких сайтах.

"Фишинг – проблема, которая приводит к значительным потерям со стороны граждан и государства. Злоумышленники постоянно совершенствуют методы атак", – отмечается в сообщении.

Ранее Минцифры представило список российских аналогов зарубежных сервисов. Перечень поделен на 15 категорий. В их числе – социальные сети, мессенджеры, почтовые клиенты, образовательные ресурсы, сервисы бронирования жилья, редакторы документов и другие.

Как отмечают в министерстве, многие из представленных приложений и сервисов пользовались популярностью среди россиян и до ухода зарубежных компаний из РФ.

