Автосервис загорелся на северо-востоке Москвы

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Автосервис загорелся на Стартовой улице на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

"В 17:04 <...> поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Стартовая, дом 18Б. По прибытии ПСП происходит возгорание одноэтажного здания на площади около 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар к настоящему времени локализован. По предварительным данным, никто не пострадал.



Видео: Москва 24