Режим ЧС введен из-за паводков в одном из районов Сахалина

Фото: телеграм-канал Валерия Лимаренко

Паводки размыли дорогу в Смирныховском районе Сахалинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"По моему поручению комиссия обследовала участок дороги Победино – Первомайск, пострадавший из-за паводка. Уровень воды в реке Поронай снизился, но проезд для легкового автотранспорта остается затрудненным", – сообщил губернатор Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что ориентировочно аварийно-восстановительные работы полностью завершат к вечеру 19 мая.

Ранее сообщалось, что мощный циклон с мокрым снегом и ураганным ветром накрыл Сахалин. Также сообщается, что в городе установился туман из-за большой влажности.

До этого сообщалось, что сильный дождь, гроза и ветер привели к отключению электроснабжения в 226 населенных пунктах в Брянской области. Ветер повалил 370 деревьев. В результате повреждения получили 19 автомобилей.

