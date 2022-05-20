Киселевск в Кемеровской области накрыло угольной бурей

В Кемеровской области накрыло угольной бурей город Киселевск. На кадрах видно, что улицы буквально почернели. Местные жители теряются в догадках, что же им делать.

Многие переживают, что окна теперь не открыть. А некоторые уже жалуются на проблемы с дыханием. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.