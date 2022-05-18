Юрист рассказал, что может грозить бойцу ММА Магомедову за вымогательство

В Москве правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в вымогательстве у подростка более полумиллиона рублей. Одним из них оказался боец смешанных единоборств Асхаб Магомедов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассказываем подробности задержания.



"Руки за спину!"

18 мая в Следственном комитете по Москве сообщили о задержании двух мужчин, которых подозревают в вымогательстве у подростка. По месту их жительства провели обыск. По предварительной версии, подозреваемые, угрожая расправой, потребовали у подростка более полумиллиона рублей.





Юлия Иванова старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Под угрозой применения насилия и распространения сведений, позорящих последнего, родственникам и в средства массовой информации выдвинули требования о передаче им денежных средств в размере 600 тысяч рублей. Потерпевший, воспринимая угрозы реально, опасаясь последствий, согласился с требованиями и передал им часть требуемых денежных средств.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия в крупном размере". По данным СМИ, одним из задержанных оказался боец MMA Асхаб Магомедов.

История с вымогательством якобы началась с того, что знакомая спортсмена купила у подростка "брендовые" туфли. Однако через некоторое время она пришла к выводу, что приобрела подделку, сообщает РЕН ТВ. Предположительно, боец вступился за девушку и вместе с друзьями начал звонить несовершеннолетнему продавцу и его матери с требованием вернуть деньги.

По данным СМИ, операция по поимке Магомедова прошла в одном из отелей в центре столицы. В номере, помимо спортсмена, также находился его знакомый стример Николай Лебедев, более известный как Некоглай. "Утро начинается не с кофе, а с того, что в мой номер залетает СОБР", – написал блогер в своем телеграм-канале.





Некоглай стример Лежу я спокойно в кровати, сплю, ничего не предвещает беды. Как вдруг залетают два человека, вооруженные автоматами, пистолетами, светошумовыми гранатами, гранатометами, на танке просто вламываются в номер. Реально, примерно так было. Начинают кричать: "Руки за спину!" Туда-сюда, а я только проснулся, ничего не вдупляю. Убираю одну руку за спину, он мне говорит: "Вторую руку за спину". Я сижу: "Че?" Мне по ребрам – бам.

Некоглай добавил, что Магомедова задержали в день рождения бойца. "Я сижу, думаю, пранк, думаю, кто-то пранканул на день рождения. А это не пранк", – заключил стример.



"Асхаб ни у кого ничего не вымогал"

Боец ММА Магомедов задержан по подозрению в вымогательстве

Знакомый Магомедова заявил, что спортсмен ни у кого ничего не вымогал, а подросток якобы сам обманывал клиентов. "Парень в интернете просто кидал людей, конкретно кидал. Обещал вещи привезти по скидке, они ему переводили деньги, и дальше у них никаких взаимоотношений не было", – заявил молодой человек.

По его словам, в итоге получилось так, что продавец остался должен деньги бойцу, но на протяжении долгого времени не отдавал их.





знакомый Асхаба Магомедова Он был согласен их отдать. Всю сумму не собрал или не хотел отдавать, непонятно. В итоге произошло то, что произошло. То есть Асхаб ни у кого ничего не вымогал, он сам был согласен отдавать эти деньги.

Юрист Мария Ярмуш рассказала Москве 24, что наказание Магомедову, если его участие в этом деле докажут, будет зависеть от собранных следствием доказательств.

"Вымогательство – достаточно серьезное преступление. И здесь все будет зависеть от собранных доказательств. Если подросток сумел зафиксировать, например на диктофон, угрозы насилия и требования денег, то за вымогательство подозреваемый может получить вплоть до семи лет лишения свободы", – уточнила она.

Однако юрист напомнила, что, пока следствие не представит официальные доказательства, нельзя исключать, что бойца могли и оговорить.

Примечательно, что спортсмен ранее неоднократно попадал в скандалы, которые освещались СМИ. В частности, в 2021 году в интернете всплыло видео, предположительно, с участием Магомедова, проходившего службу в армии, на котором он избивал лежащего на земле сослуживца. После этого военный следственный отдел СКР по Владимирскому гарнизону начал доследственную проверку по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношения между военнослужащими".

Сам Магомедов утверждал, что это была просто тренировка. В начале мая 2022 года имя бойца упоминалось в СМИ в связи с ДТП у Белорусского вокзала. Спортсмен находился в Porsche, за рулем которого был его знакомый стример Некоглай. В машину блогера врезался каршеринговый автомобиль, который проехал на красный свет.

