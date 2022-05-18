"Асхаб ни у кого ничего не вымогал". Друг Магомедова – о заведенном против него деле

17:16
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Друг бойца ММА Асхаба Магомедова рассказал Москве 24 о заведенном против приятеля уголовном деле.
"Парень в интернете просто кидал людей, обещал вещи привезти по скидке и так далее. Кидал людей, они ему переводили деньги, и дальше никаких взаимоотношений у них не было", – рассказал друг Магомедова.
Он уточнил, что таким образом знакомый Асхаба пострадал от такой аферы, а боец решил помочь. Но потом получилось так, что этот человек стал должен Асхабу, то есть Асхаб не занимался проблемами других. В результате, по словам товарища бойца, этот человек должен был конкретно Асхабу.
"Я вообще не знаю, почему так много людей к этому привлекли, потому что ничего серьезного там не было. То есть человек просто был должен. Асхаб ничем ему не угрожал, не вымогал, силу не применял. В итоге парень решил его кинуть, как и кидал до этого, хотя был договор, что вернет и так далее. В итоге ничего не произошло", – пояснил приятель Магомедова.
Он подчеркнул, что не было ясно, готов ли злоумышленник вернуть средства. Возможно, он согласился, но всю сумму не собрал. Это доказывают и конкретные переписки, уточнил друг бойца ММА.
"В итоге произошло то, что произошло. То есть Асхаб ни у кого ничего не вымогал, он сам был согласен отдавать эти деньги", – подчеркнул спикер.
О том, что против Магомедова и еще одного мужчины возбудили уголовное дело по подозрению в вымогательстве 600 тысяч рублей у подростка, Следственный комитет сообщил ранее. По данным представителей ведомства, группа лиц не позднее октября прошлого года вступила в сговор для незаконного личного обогащения.
Сообщалось, что, угрожая применением насилия и распространением данных, позорящих несовершеннолетнего, родственникам и в СМИ, мужчины выдвинули требования о передаче им денежных средств в размере 600 000 рублей.
Предполагаемого сообщника Магомедова доставили на допрос
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