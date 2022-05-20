Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бойца ММА Магомедова

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Боец ММА Асхаб Магомедов, обвиняемый в вымогательстве 600 тысяч рублей у подростка, отправлен под домашний арест, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

Кроме того, суд рассмотрит аналогичный материал в отношении Николая Гамисония, являющимся другим фигурантом данного дела.

Ранее стало известно, что против бойца ММА Асхаба Магомедова и еще одного мужчины возбудили уголовное дело по подозрению в вымогательстве крупной суммы у несовершеннолетнего. По данным следствия, группа лиц не позднее октября прошлого года вступила в сговор для незаконного личного обогащения.

При этом, по словам обвиняемых, история с вымогательством началась с того, что знакомая спортсмена купила у подростка "брендовые" туфли. Однако через некоторое время она пришла к выводу, что приобрела подделку. Предположительно, боец вступился за девушку и вместе с друзьями начал звонить несовершеннолетнему продавцу и его матери с требованием вернуть деньги.

