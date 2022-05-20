Суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Набережночелнинский городской суд оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом на территории РФ) на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в трех видеоклипах на его песни, сообщает ТАСС.

Рэпера признали виновным в совершении административного правонарушения. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин сообщил, что его подопечный готов выплатить штраф в рамках рассмотренного дела, однако сперва решение суда будет обжаловано.

"Вынесенное постановление суда мы, безусловно, считаем незаконным и будем его обжаловать. Если судебный акт вступит в законную силу, то штраф Алишер, конечно же, оплатит, здесь никаких проблем нет. Он законопослушный гражданин", – подчеркнул он.

5 апреля стало известно, что полицейские в Набережных Челнах снова возбудили административное производство в отношении Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех его клипах, факт которой подтверждают показания свидетелей и результаты лингвоботанической экспертизы. Соответствующее дело было передано в суд.

До этого аналогичное дело было возбуждено в Набережных Челнах в феврале текущего года. Тогда рэпер свою вину не признал.

В ноябре 2021 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. По его словам, исполнитель вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи.

