Очевидцы сообщили о пожаре в районе Косино-Ухтомском

Очевидцы сообщили о пожаре в столичном районе Косино-Ухтомском, передает телеканал Москва 24.

Очевидец Виктория, которая находится в доме на улице Салтыковской, рассказала, что задымление видно за Салтыковским лесопарком. Она уточнила, что открытого горения не наблюдала, а лишь черные клубы дыма.

"Сейчас дыма поменьше, но дымило очень сильно в районе Косино-Ухтомском. Там или ТЭС, или трубы, вот где трубы, там как раз и было сильное задымление", – уточнила женщина.

В начале мая пожар произошел на складе на Кудиновском шоссе в городском округе Богородский в Подмосковье. На момент прибытия пожарных здание горело по всей площади, возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

В его тушении принимали участие почти 100 человек и 33 единицы техники.

