"Московский патруль": полицейские задержали устроившего в Подмосковье подпольный цех

В Подмосковье задержали мужчину, который арендовал частный дом и устроил в нем подпольный швейный цех.

Он располагался в поселке Развилка. На нелегальном предприятии трудились мигранты. Одежду шили в помещении с заклеенными окнами.

Каждому работнику подпольного швейного цеха предстоит выплатить штраф в 5 тысяч рублей. После чего им придется покинуть страну и вернуться на родину.

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