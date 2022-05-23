Авария с участием двух грузовиков произошла на трассе Красноярск – Канск

Две фуры столкнулись и загорелись на трассе Красноярск – Канск. Авария произошла недалеко от города Бородино. Как сообщили в пресс-службе полиции Красноярского края, оба водителя погибли. Движение на этом участке было временно перекрыто. Горящие фуры тушили спасатели МЧС, а помогали им заблокированные на трассе водители.

Больше чем на 10 тысяч гектаров выросла общая площадь лесных пожаров в России. Такое сообщение поступило от пресс-службы федеральной Авиалесоохраны. Самая сложная обстановка сейчас в Красноярском и Забайкальском краях, а также в Иркутской области. В общей сложности огнем на этих территориях охвачены почти 45 тысяч гектаров. Только в Иркутской области зарегистрировано больше 400 лесных пожаров. Как сообщают местные власти, на помощь спасателям направят 50 парашютистов-десантников.

Движение судов по реке Лене в районе Якутска и поселка Табага ограничено из-за ледохода. На кадрах видно, что переплыть эту смесь льда и снега практически невозможно. В одном из поселков лед с реки даже придавил легковушку. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.