Велосипедисты выехали на середину Щелковского шоссе

Взрослый с ребенком выехали на велосипедах на середину Щелковского шоссе, роликом поделились телезрители.

Уточняется, что согласно ПДД, движение на велосипеде по дороге можно осуществлять по правому краю проезжей части или обочине. При этом ребенок должен быть не младше 14 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.