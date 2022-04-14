Мощный торнадо обрушился на США

В нескольких американских штатах бушует мощный торнадо. В Техасе из-за стихийного бедствия ранения получили почти 20 человек.

По прогнозам синоптиков, сильные ветры и смерчи сохранятся в штате в ближайшее время. Торнадо также настигли Айову и Небраску. Мощные порывы ветра повалили ветви деревьев и повредили крышу.

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