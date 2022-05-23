Семь человек погибли в результате пожара на судне на Филиппинах – СМИ

Фото: AP Photo/Philippine Coast Guard

По меньшей мере семь пассажиров погибли в результате пожара на судне на Филиппинах, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на службу береговой охраны.

Как уточняется, 105 человек спасены.

Пассажирское судно с 124 людьми на борту загорелось недалеко от порта Риал в филиппинской провинции Кесон. Отмечается, что шесть пассажиров судна были доставлены в больницу. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в водах Канады перевернулось рыболовное судно Villa de Pitanxo, на борту которого находились 24 человека. Преимущественно среди них были граждане Испании – 12 человек, – а также перуанцы и датчане.

Жертвами кораблекрушения стали несколько человек. ЧП произошло в 250 милях от берега, в районе острова Терранова. На месте происшествия нашли две спасательные шлюпки – в одной находились три моряка, другая была пустой.

До этого кораблекрушение произошло у берегов Туниса. На момент происшествия в лодке находились свыше 90 человек.

В результате спасательной операции удалось живыми вытащить из воды 70 человек. На судне африканские мигранты пытались пересечь Средиземное море от Ливии до Италии.