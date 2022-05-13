Не менее 11 человек погибли в кораблекрушении у берегов Пуэрто-Рико

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Не менее 11 человек погибли в результате кораблекрушения у берегов Пуэрто-Рико. Об этом сообщает береговая охрана Соединенных-Штатов.

"Найдены 11 погибших и 31 выживший", – говорится в сообщении береговой охраны в Twitter.

По их данным, судно перевернулось в 12 милях к северу от побережья. Предположительно, на борту находились нелегальные мигранты.

Ранее сообщалось, что в водах Канады перевернулось рыболовное судно Villa de Pitanxo, на борту которого находились 24 человека. Преимущественно среди них были граждане Испании – 12 человек, а также перуанцы и датчане.

Жертвами кораблекрушения стали несколько человек. ЧП произошло в 250 милях от берега, в районе острова Терранова. На месте происшествия нашли две спасательные шлюпки – в одной находились три моряка, другая была пустой.

До этого кораблекрушение произошло у берегов Туниса. На момент происшествия в лодке находились свыше 90 человек.

В результате спасательной операции удалось живыми вытащить из воды 70 человек. На судне африканские мигранты пытались пересечь Средиземное море от Ливии до Италии.