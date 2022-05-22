Двое пострадали в ДТП на Волоколамском шоссе

Два человека пострадали в аварии на Волоколамском шоссе. При съезде на дублер столкнулись Maserati и мотоцикл. Байкер с пассажиром врезались в машину и улетели к бордюру.

Медики экстренно увезли их в больницу – у пострадавших серьезные травмы. На месте работают сотрудники ДПС. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.