Серьезное ДТП произошло в Костроме

В Костроме произошло серьезное ДТП. Водитель не остановился на светофоре, в результате чего врезался в поворачивающую на перекрестке иномарке.

Столкновение автомобилей было сильным, водитель пострадавшей машины решил высказать все претензии виновнику происшествия.

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