Снег выпал в Архангельске

В Архангельск выпал снег. Распустившиеся деревья и уже зеленые газоны укрыло белым полотном.

Одних такая картина за окном обрадовала. Другие же огорчились – отопление в городе уже поставили на паузу, а в ближайшее время еще начнется плановое отключение горячей воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

