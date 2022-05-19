В Красноярском крае с начала сезона произошло более 1 тыс природных пожаров

В Красноярском крае с начала весеннего потепления произошло более тысячи ландшафтных пожаров. За выжигание травы возбудили свыше 1,2 тысячи административных дел, а также 15 уголовных.

Есть случаи перехода таких пожаров на населенные пункты. Для тушения привлекались пожарные, добровольцы, а также авиация МЧС России. Удалось спасти больше 20 домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.