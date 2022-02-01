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Ранее судимый 33-летний житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Полицейские выяснили, что подозреваемый снимал на сутки квартиры в одном из районов города. Затем мужчина съезжал из арендованного жилья, однако спустя несколько дней возвращался, подбирал ключи и проникал в квартиры.

"Из трех квартир фигурант похитил плазменные телевизоры. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей. В некоторых эпизодах квартирных краж подозреваемый использовал меры конспирации: переодевался в женскую одежду и надевал парик", – говорится в сообщении.

Также установлено, что украденную бытовую технику мужчина продал за 30 тысяч рублей на городском рынке. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Ранее сообщалось, что грабители до смерти избили хозяина в квартире на юге Москвы, который незадолго до этого снял в банке крупную сумму денег. Инцидент произошел в доме на Каширском шоссе. Также злоумышленники избили бабушку хозяина, которая сейчас находится в больнице.