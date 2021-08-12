В столице грабители насмерть забили мужчину в его квартире

Фото: СК РФ

В квартире на юге Москвы грабители до смерти избили хозяина, который незадолго до этого снял в банке крупную сумму денег. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.

Инцидент произошел в доме на Каширском шоссе. Также злоумышленники избили бабушку хозяина, которая сейчас находится в больнице.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и частью 4 статьи 162 УК РФ "разбой)", – пояснила Иванова.

Ранее сообщалось, что австралиец Брюс Робертс почти 15 лет прятал в собственной спальне тело грабителя и не выходил из дома. Мумифицированное тело мелкого преступника Шейна Снеллмэна обнаружили уборщики после смерти хозяина дома.