В столице грабители насмерть забили мужчину в его квартире

18:09
Фото: СК РФ
В квартире на юге Москвы грабители до смерти избили хозяина, который незадолго до этого снял в банке крупную сумму денег. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
Инцидент произошел в доме на Каширском шоссе. Также злоумышленники избили бабушку хозяина, которая сейчас находится в больнице.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и частью 4 статьи 162 УК РФ "разбой)", – пояснила Иванова.
Ранее сообщалось, что австралиец Брюс Робертс почти 15 лет прятал в собственной спальне тело грабителя и не выходил из дома. Мумифицированное тело мелкого преступника Шейна Снеллмэна обнаружили уборщики после смерти хозяина дома.
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