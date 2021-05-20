Житель Австралии 15 лет прятал в спальне тело убитого им грабителя

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Австралиец Брюс Робертс почти 15 лет прятал в собственной спальне тело грабителя и не выходил из дома, сообщает РИА Новости.

Все произошло в пригороде Сиднея. Мумифицированное тело мелкого преступника Шейна Снеллмэна обнаружили уборщики после смерти хозяина дома. В ходе коронерского расследования выяснилось, что Робертс застрелил его еще в 2002 году при попытке проникновения в жилище. Помимо останков, в доме также обнаружили порядка 19 единиц огнестрельного оружия.

Сообщается, что Робертс сознательно пытался замаскировать трупный запах. Вокруг тела нашли около 70 флаконов освежителя воздуха.

По словам родственников Робертса, он был замкнутым и нелюдимым человеком, страдавшим синдромом накопительства.