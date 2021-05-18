Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18:17

В Подмосковье частный пансионат незаконно удерживал пожилую женщину

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту незаконного удержания пожилой женщины в частном пансионате в Видном. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Ее обнаружили привязанной к кровати в частном доме, в котором мужчина оказывал социальные услуги пожилым людям, в том числе связанные и с проживанием. В сумме там находилось 76 человек.

Помимо этого, проверка выявила в учреждении многочисленные нарушения пожарной и санитарной безопасности. Его работа прекращена. Материалы прокурорской проверки, направлены в орган предварительного расследования, уточнили в ведомстве.

Ранее в Подольске арестовали двух мужчин, которые более двух с половиной лет держали в рабстве четырех инвалидов, которых избивали и заставляли попрошайничать. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать