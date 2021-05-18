В Подмосковье частный пансионат незаконно удерживал пожилую женщину

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту незаконного удержания пожилой женщины в частном пансионате в Видном. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Ее обнаружили привязанной к кровати в частном доме, в котором мужчина оказывал социальные услуги пожилым людям, в том числе связанные и с проживанием. В сумме там находилось 76 человек.

Помимо этого, проверка выявила в учреждении многочисленные нарушения пожарной и санитарной безопасности. Его работа прекращена. Материалы прокурорской проверки, направлены в орган предварительного расследования, уточнили в ведомстве.

Ранее в Подольске арестовали двух мужчин, которые более двух с половиной лет держали в рабстве четырех инвалидов, которых избивали и заставляли попрошайничать. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

