Москвича осудили на 9 лет колонии за убийство стюардессы в отеле в ТиНАО

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Щербинский суд Москвы приговорил Никиту Енина, обвиняемого в убийстве стюардессы, к 9 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Енина виновным в совершении убийства и назначил ему 9 лет колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Ранее обвинитель в ходе прений попросил назначить Никите Енину наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Тело задушенной 23-летней стюардессы обнаружили в отеле Vnukovo Village 10 июля 2019 года.

12 июля правоохранители задержали подозреваемого. Молодой человек признал вину, объяснив свой поступок ревностью.

Енину предъявлено обвинение статье "Убийство". Три месяца после ареста он проходил лечение в одном из филиалов психиатрической больницы при ФСИН, где у него диагностировали психическое расстройство личности.