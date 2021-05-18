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Происшествия

21:55

Прокурор попросил 12 лет колонии для обвиняемого в убийстве стюардессы в ТиНАО

суды происшествия

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Столичная прокуратура попросила назначить обвиняемому в убийстве стюардессы в 2019 году лишение свободы сроком на 12 лет. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Обвинитель в ходе прений в Щербинском районном суде попросил назначить Никите Енину наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – рассказали в прокуратуре.

Тело задушенной девушки 1996 года рождения обнаружили в отеле Vnukovo Village 10 июля прошлого года. Позже стало известно, что погибшая 23-летняя Альбина Мухамедзянова работала стюардессой.

12 июля правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний Никита Денин. Молодой человек признал вину, объяснив свой поступок ревностью.

Енину предъявлено обвинение статье "Убийство". Три месяца после ареста он проходил лечение в одном из филиалов психиатрической больнице при ФСИН, где у него диагностировали психическое расстройство личности.

Вместе с тем он признан вменяемым в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию. Врачи не обнаружили у него признаков временного психического расстройства.

"Московский патруль": СК возбудил дело после убийства девушки в столичном отеле

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