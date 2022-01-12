Мужчина ограбил секс-шоп в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Мужчина устроил разбойное нападение на магазин интимных товаров в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Инцидент произошел на улице Менделеева. Неизвестный зашел в магазин и потребовал отдать ему содержимое кассы, угрожая продавщице ножом. Женщина оказала сопротивление, однако грабителю удалось скрыться с места преступления с деньгами.

Найти злоумышленника удалось благодаря записям с камер наблюдения, 38-летнего ранее судимого уроженца Оренбурга задержали полицейские.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой". Фигурант заключен под стражу", – говорится в сообщении.

Ранее в одном из крупных гипермаркетов Мурманска задержали мужчину, который набрал с полок еды и алкоголь и отправился пировать в примерочную, отказавшись платить за товар. Мужчину, который с товарами на сумму более двух тысяч рублей направился в примерочную, заметил продавец.