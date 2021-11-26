2 млн рублей украли из BMW на мойке в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный похитил крупную сумму денег из багажника машины на автомобильной мойке в ТиНАО. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Сигнал о преступлении поступил в полицию вечером в среду, 24 ноября. Индивидуальный предприниматель заявил о краже, произошедшей в поселении Десеновское.

"На территории автомойки на улице 6-я Нововатутинская неизвестный из багажника принадлежащей заявителю машины BMW похитил 2 миллиона рублей", – рассказали в полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В данный момент ведется поиск злоумышленника.

Ранее неизвестные совершили ограбление в подъезде дома на юге столицы. Жертвой нападения стал курьер.

Материальный ущерб составил почти 120 тысяч рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".